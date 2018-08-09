«Газпром нефть» вложит в модернизацию Омского НПЗ более 106 млрд рублей

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Компания «Газпром нефть» планирует вложить свыше 106 млрд рублей в проекты на нефтеперерабатывающем заводе в Омске в 2018–2020 г.

Об этом в «Газпром нефти» сообщили рамках рабочего визита первого заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова, в ходе которого он осмотрел ключевые производственные объекты ОНПЗ.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что программа модернизации данного нефтехимического комплекса, которую с 2008 г. ведет «Газпром нефть», уже позволила сократить вредное воздействие Омского НПЗ на атмосферу на 36%, при этом благодаря новым мерам к 2020 г. вредное воздействие производства будет дополнительно сокращено на 28%.

"Специалисты предприятия представили проекты 2018–2020 гг., которые дополнительно повысят экологические характеристики производства и обеспечат рост выпуска востребованной продукции. Объем финансирования «Газпром нефти» в эти мероприятия превысит 106 млрд рублей.

Мы предусмотрели целый ряд масштабных экологических проектов для снижения воздействия на окружающую среду. В прошлом году началось строительство уникальных биологических очистных сооружений «Биосфера», что стало ключевым проектом года экологии. Мы помогаем озеленять город, способствуем развитию городской системы мониторинга воздуха и производим бензин высокого экологического класса Евро-5, что позволяет уменьшать и выбросы от автомобилей".

Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром нефть»