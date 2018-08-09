Что будет с рублём и стоит ли покупать сейчас евро и доллары: эксперты о крутом пике национальной валюты

Финансовые аналитики рассказали, что после резкого падения позиция рубля стабилизировалась, однако в ближайшее время не стоит ожидать возвращения национальной валюты на прежний уровень. Срочно покупать евро и доллары эксперты также не порекомендовали. Выводы специалистов об актуальном состоянии рубля — в материале «Клопс».

"Сегодня видно, что ситуация на рынке стабилизировалась после того, как вчера вечером Белый дом вышел с альтернативными санкционными предложениями, которые выглядят не такими экономически болезненными, как предложения от конгресса. Тем не менее процесс принятия санкций представляется крайне непрозрачным, и это означает, что курс рубля останется низким как минимум в ближайшие недели. Во-вторых, негативный настрой инвесторов распространяется сейчас на все развивающиеся рынки — турецкая лира остаётся под давлением, и это диктует осторожное отношение и к другим валютам. Покупать валюту по текущему курсу точно не стоит — в августе ликвидность рынка низкая, курс избыточно волатилен, и в любом случае в моменты паники на рынке никаких долгосрочных позиций формировать не следует".

Юлия Жогова, управляющая калининградским филиалом "СКБ-банка"

"В России могут произойти какие-либо экономические или политические события, кардинально меняющие ситуацию как в сторону падения рубля, так и его стабилизации. При этом цены, наверное, будут расти. Это связано не только с поведением рубля, но и с увеличением налогообложения, в частности — НДС. Моё личное мнение — нужно жить той валютой, в которой ты получаешь доход. Покупать валюту — это всегда риски, которые трудно спрогнозировать населению, которое в этом не специализируется и не квалифицируется".

"Нефть, долгое время пребывающая на достаточно высоких ценовых уровнях, может довольно стремительно подешеветь, потянув за собой и российский рубль. И хотя вероятность такого развития событий невелика, сбрасывать её со счетов всё же не стоит. Почему мы поставили стоимость нефти на первое место? Потому что западные санкции или влияние на валютный рынок за счёт присутствия на нём Банка России — это факторы, которые могут приходить и уходить. А вот экспортируемые энергоносители как приносили стране существенную валютную выручку, так и будут приносить. То есть это тот самый фактор, который присутствует постоянно, и его воздействие на курс российского рубля пусть и неоднородно, но фактически постоянно.

Санкции, введённые против нашей страны сравнительно недавно — в 2014-м году — и периодически усиливающиеся за счёт введения новых санкционных пакетов или ужесточения уже действующих, также весьма заметно влияют на состояние отечественной валюты. Именно из-за санкционного режима инвестиционная привлекательность России заметно снизилась, что привело к значительному бегству капитала из страны.

Негативно отражаются на стоимости рубля и санкции в отношении отечественных банков и компаний, кредитовавшихся за рубежом. Невозможность брать займы в иностранных кредитных учреждениях и пролонгировать уже взятые кредиты существенно осложняет жизнь многим российским корпорациям, вынуждая их занимать денежные средства на внутреннем рынке под заметно более высокие проценты, что отвлекает часть ресурсов, которые могли бы быть направлены на инвестиции в развитие.

Даже если новый пакет западных санкций будет введён не полностью или в каком-то «облегчённом» варианте (а вероятнее всего, так и будет), вряд ли стоит ожидать быстрого возврата рубля на прежние позиции. Скорей всего, отечественная валюта просто закрепится на новых уровнях, где Банк России и будет стараться её удерживать в довольно узком и стабильном коридоре, как это было в течение четырёх предыдущих месяцев".

В четверг, 9 августа, рубль обвалился до минимума 2016 года. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что причиной этого стала не только угроза введения новых санкций, но и нестабильность на развивающихся рынках.

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией организаций, которые они представляют.