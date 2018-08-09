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Биржи США в основном растут на хорошей внутренней статистике
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Биржи США в основном растут на хорошей внутренней статистике 

Прайм 28 минут назад
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в четверг преимущественно растут после публикации позитивных данных по рынку занятости страны, но могут в будущем испытать давление из-за ослабления глобальной экономики, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 18.02 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,02%, до 25577,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,3%, до 7912,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 2860,12 пункта.
Инвесторы отыгрывают хорошие данные с рынка труда США. Как сообщило в четверг министерство труда страны, число заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 августа, снизилось на 6 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч. При этом аналитики считали, что показатель, напротив, вырастет — на 2 тысячи с первоначального показателя прошлой недели, до 220 тысяч.
Эксперты отмечают, что текущий оптимизм на американском фондовом рынке может оказаться временным из-за признаков ослабления глобальной экономики. «В США мы видим хорошую статистику и корпоративные финрезультаты, но все не так радужно, если посмотреть на Китай, развивающиеся рынки или Европу. Экономическая слабость в этих регионах может в конечном итоге стать преградой для роста в США», — сказала аналитик Dreyfus Global Real Return Fund Сюзанн Хатчинс (Suzanne Hutchins), чьи слова приводит агентство Market Watch.
Кроме того, участники торгов продолжают следить за новостями о торговом противостоянии США и КНР. В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.
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