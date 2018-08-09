Сонин: Сторонники контрсанкций спорят не с экономикой, а с арифметикой для 4-го класса

Экономист Константин Сонин отметил, что у контрсанкций не могло не быть отрицательных последствий для потребления и качества продуктов питания россиян. Об этом сегодня, 9 августа, он написал на своей странице в Facebook.

Экономист отметил, что его коллега Игорь Николаев , который выяснил, что питание граждан стало намного менее качественным, проанализировав структуру потребления россиянами продовольственных товаров с начала действий продуктовых контрсанкций, спорил не с экономикой, а с «арифметикой для четвертого класса». Сонин заявил, что не могло быть другого результата от контрсанкций. За четыре года их действий обязательно бы выросли цены, ухудшилось качество продуктов и выросла бы прибыль владельцев фирм-импортозамещателей и владельцев агрохолдингов.

«Если бы за эти четыре года цены бы упали, а качество продуктов и их потребление выросло бы, то это было бы несмотря на «контрсанкции». То есть был бы какой-то посторонний положительный фактор, который перевесил бы негативные последствия контрсанкций. Так могло случиться — например, если бы это происходило на фоне роста производства. Но роста не было, была стагнация и падение реальных доходов — и это падение, наверное, внесло свой, не связанный с «контрсанкциями» вклад в падение потребления и ухудшение его качества. Этот «вклад» (в кавычках, потому что это отрицательная величина — минус потребления), не исключено, больше, чем «вклад» «контрсанкций» как таковых», — добавил Сонин.

Напомним, экономист Игорь Николаев привел пример потребления россиянами продуктов питания в «досанкционный» период и наше время. Он отметил, что самым наглядным и примером действия контрсанкций стало тотальное ухудшение качества сыров и молочной продукции. Кроме того, эксперт обратил внимание на рост цен, причем не только на сыры, но и на все продовольственные товары, что было особенно заметно по итогам 2014 года. Причиной негативных изменений он называл снижение импорта, рост цен и проблемы с конкуренцией среди сельхозпроизводителей.