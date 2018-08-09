В Fix Price появился новый инвентарь для занятий спортом дома

В магазинах Fix Price появились новые позиции спортивного инвентаря для занятий спортом дома. Среди новинок следующее предметы:

— Эластичная лента для фитнеса. В магазине представлены две степени нагрузки: 5 и 10 кг. Цена — 99 рублей*;

— Гимнастический эспандер. Он предназначен для тренировок рук, плеч и спины. Пример упражнений изображены на упаковке. Цена — 99 рублей;

— Кистевой эспандер. Для работы с мышцами рук, а также для снятия напряжения. В магазине представлены три варианта силы сопротивления 5, 10 и 15 кг. Цена — 99 рублей.

Ознакомиться с полным перечнем товаров вы сможете на сайте fix-price.ru, или любом магазине Fix Price.

*Цены могут отличаться в зависимости от региона.