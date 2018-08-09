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В Fix Price появился новый инвентарь для занятий спортом дома
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В Fix Price появился новый инвентарь для занятий спортом дома 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В магазинах Fix Price появились новые позиции спортивного инвентаря для занятий спортом дома. Среди новинок следующее предметы:
— Эластичная лента для фитнеса. В магазине представлены две степени нагрузки: 5 и 10 кг. Цена — 99 рублей*;
— Гимнастический эспандер. Он предназначен для тренировок рук, плеч и спины. Пример упражнений изображены на упаковке. Цена — 99 рублей;
— Кистевой эспандер. Для работы с мышцами рук, а также для снятия напряжения. В магазине представлены три варианта силы сопротивления 5, 10 и 15 кг. Цена — 99 рублей.
Ознакомиться с полным перечнем товаров вы сможете на сайте fix-price.ru, или любом магазине Fix Price.
*Цены могут отличаться в зависимости от региона.
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