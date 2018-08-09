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В Венесуэле «черный» курс доллара за сутки вырос почти на 10%
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В Венесуэле «черный» курс доллара за сутки вырос почти на 10% 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 9 авг — РИА Новости. Курс доллара на «черном» рынке Венесуэлы за сутки вырос почти на 10% и приблизился к 4 миллионам боливаров.
Как сообщает портал Dolar Today, в четверг за доллар предлагают уже более 3,9 миллиона боливаров, тогда как в среду этот показатель составлял порядка 3,6 миллиона. Официальный курс в системе DICOM равняется всего 207,3 тысячи боливаров.
Это происходит на фоне неудавшегося покушения на президента Николаса Мадуро в минувшую субботу и намерения властей Венесуэлы ввести в оборот новые деньги с 20 августа. С нынешних обесцененных в результате гиперинфляции боливаров уберут пять нулей. Самой крупной купюрой станут 500 суверенных боливаров, которые по сегодняшнему курсу «черного» рынка равняются примерно 13 долларам.
Боливару не помогло даже анонсированное Мадуро решение отменить ограничения в сфере валютных операций, действовавшие не первый год. С 2003 года все официальные операции с валютой в Венесуэле находились под жестким контролем государства, а официальный курс устанавливался властями. Он всегда в разы отличался от реального курса «черного» рынка.
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