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Турция становится дешевле для россиян, несмотря на падение курса рубля
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Турция становится дешевле для россиян, несмотря на падение курса рубля 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Отрицательный эффект от очередной волны падения рубля, начавшейся 8–9 августа, несколько нивелируется для российских путешественников тем, что снижение демонстрирует и национальная валюта Турции — основного летнего туристического направления, сообщает TourDom.ru.
За последние две недели турецкая лира потеряла около 8% в стоимости по отношению к доллару США, а с начала года — более 30%, приводят данные федеральные СМИ.
Туристы, отправляющиеся на отдых в Турцию, смогут уже сейчас сэкономить на шопинге — при покупке товаров местного производства. В стране часто приобретают текстильные и кожаные изделия, восточные сладости.
На летний сезон — 2019 не исключено и некоторое снижение цен на гостиничные услуги. Хотя договоры и номинируются в долларах США, у турецких партнеров появляется возможность, например, несколько снизить стоимость размещения, чтобы привлечь больше туристов из России. При этом при пересчете в лиры они не потеряют в доходах. Пойдут ли на это отельеры, будет зависеть от многих факторов, в частности от уровня спроса со стороны других рынков.
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