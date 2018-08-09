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Промсвязьбанк подал иск к кипрскому совладельцу «Возрождения»
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Промсвязьбанк подал иск к кипрскому совладельцу «Возрождения» 

Rambler News Service 1 час назад
Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд Москвы к кипрскому акционеру банка «Возрождение», компании Wipasena holding, следует из материалов суда.
Иск был подан 8 августа, сумма и причина иска не указана, дата его рассмотрения не назначена. Согласно материалам банка «Возрождение», Wipasena holding по состоянию на 1 июля 2018 года владела 9,23% акций банка. По состоянию на 13 июня 50% акций Wipasena holding владела Николета Гарофита Ангонас, еще 50% принадлежали Антониу Параскевула.
По данным пресс-службы «Возрождения», на текущий момент Wipasena holding является акционером «Возрождения».
В пресс-службе «Промсвязьбанка» не ответили на запрос RNS.
Согласно материалам ЦБ, по состоянию на 22 августа 2017 года 52,7% банка «Возрождения» принадлежали компании Promsvyaz Capital B. V. экс-совладельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. 15 декабря 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, позже банк был выбран в качестве опорной кредитной организации для госборонзаказа.
Согласно материалам «Возрождения», по состоянию на 13 июня Промсвязьбанку принадлежит 2,39% «Возрождения». Кроме того, отмечается, что Дмитрий Ананьев на основании трастовых деклараций, заключенных с компаниями Bervessa holding, Reldans holding, Notilsera holding, Tamiliana holding, Rotilesa holding, Kostrano Investments является лицом, под контролем и значительным влиянием которого находится банк.
Дмитрий Ананьев и указанные компании образуют одну группу лиц…владеющую более 50% голосующих акций банка.
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