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Связь-банк увеличит уставный капитал за счёт допэмиссии путем конвертации акций «Глобэкса»
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Связь-банк увеличит уставный капитал за счёт допэмиссии путем конвертации акций «Глобэкса» 

Прайм 37 минут назад
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Связь-банк увеличивает уставный капитал за счет допэмиссии акций путем конвертации в них акций присоединяемого банка «Глобэкс» общей номинальной стоимостью 17,8 миллиарда рублей, говорится в материалах кредитной организации.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что набсовет ВЭБа рассмотрит конкретные параметры выхода из группы ВЭБа дочерних банков — «Глобэкса» и Связь-банка. Внешэкономбанк позже сообщил, что запустил процедуру присоединения банка «Глобэкс» к Связь-банку: принадлежащие ВЭБу акции «Глобэкса» будут конвертированы в акции Связь-банка.
В сообщении Связь-банка говорится, что банк решил увеличить уставный капитал за счёт выпуска 10,862 триллиона акций номинальной стоимостью по 0,0016 рубля за акцию. Общая номинальная стоимость — около 17,8 миллиарда рублей.
Допэмиссия акций планируется за счёт конвертации акций присоединяемого банка «Глобэкс», отмечается в материалах в соответствии с коэффициентом, указанном в договоре между кредитными организациями. В сообщении банка этот коэффициент не приводится.
В конце июля «Глобэкс» снизил уставный капитал на треть — до 10 миллиардов рублей с 15 миллиардов путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,3 рубля за акцию.
Набсовет Внешэкономбанка в апреле одобрил объединение двух банковских «дочек» госкорпорации — «Глобэкса» и Связь-банка. Тогдашний глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что объединение на базе Связь-банка планируется завершить в текущем году, а продать — не позднее 2020 года.
ВЭБу пришлось спасать «Глобэкс» и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. Власти РФ в начале 2015 года признали эти активы непрофильными для ВЭБа.
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