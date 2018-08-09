Связь-банк увеличит уставный капитал за счёт допэмиссии путем конвертации акций «Глобэкса»

МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Связь-банк увеличивает уставный капитал за счет допэмиссии акций путем конвертации в них акций присоединяемого банка «Глобэкс» общей номинальной стоимостью 17,8 миллиарда рублей, говорится в материалах кредитной организации.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что набсовет ВЭБа рассмотрит конкретные параметры выхода из группы ВЭБа дочерних банков — «Глобэкса» и Связь-банка. Внешэкономбанк позже сообщил, что запустил процедуру присоединения банка «Глобэкс» к Связь-банку: принадлежащие ВЭБу акции «Глобэкса» будут конвертированы в акции Связь-банка.

В сообщении Связь-банка говорится, что банк решил увеличить уставный капитал за счёт выпуска 10,862 триллиона акций номинальной стоимостью по 0,0016 рубля за акцию. Общая номинальная стоимость — около 17,8 миллиарда рублей.

Допэмиссия акций планируется за счёт конвертации акций присоединяемого банка «Глобэкс», отмечается в материалах в соответствии с коэффициентом, указанном в договоре между кредитными организациями. В сообщении банка этот коэффициент не приводится.

В конце июля «Глобэкс» снизил уставный капитал на треть — до 10 миллиардов рублей с 15 миллиардов путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,3 рубля за акцию.

Набсовет Внешэкономбанка в апреле одобрил объединение двух банковских «дочек» госкорпорации — «Глобэкса» и Связь-банка. Тогдашний глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что объединение на базе Связь-банка планируется завершить в текущем году, а продать — не позднее 2020 года.