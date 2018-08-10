Рынок акций Швеции закрылся падением, OMX Stockholm 30 снизился на 0,88%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, сырья и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 подешевел на 0,88%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Astra Zeneca (ST:AZN), которые подорожали на 10,6 п. (1,49%), закрывшись на отметке в 721,8. Котировки Swedish Match (ST:SWMA) выросли на 0,8 п. (0,16%), завершив торги на уровне 512,8. Бумаги Assa Abloy (ST:ASSAb) выросли в цене на 0,1 п. (0,00%), закрывшись на отметке 178,1.

Лидерами падения стали акции H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb), цена которых упала на 3,2 п. (2,37%), завершив сессию на отметке 130,4. Акции Electrolux B (ST:ELUXb) поднялись на 3,8 п. (1,83%), закрывшись на уровне 204,1, а AB SKF B (ST:SKFb) снизились в цене на 3,1 п. (1,74%) и завершили торги на отметке 178,2.

На фондовой бирже Стокгольма количество подешевевших бумаг (392) превысило количество закрывшихся в плюсе (234), а котировки 56 акций практически не изменились.

Котировки акций Astra Zeneca (ST:AZN) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,49%, 10,6 п., и завершили торги на отметке 721,8. Котировки акций Swedish Match (ST:SWMA) выросли до исторического максимума, поднявшись на 0,16%, 0,8 п., и завершили торги на отметке 512,8.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,29%, или 0,86, достигнув отметки $67,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,21%, или 0,87, до $72,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,06%, или 0,70, до отметки $1.219,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK выросла на 0,34% до 10,4176, а котировки USD/SEK повысились на 1,44%, достигнув отметки 9,1366.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,78% до 96,20.