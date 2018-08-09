Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,53%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов здравоохранения, сырья и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 вырос на 0,53%, достигнув 6-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Astra Zeneca (ST:AZN), которые подорожали на 12,9 п. (1,85%), закрывшись на отметке в 711,2. Котировки Boliden (ST:BOL) выросли на 4,70 п. (1,83%), завершив торги на уровне 261,55. Бумаги Atlas Copco AB Class A (ST:ATCOa) выросли в цене на 3,9 п. (1,57%), закрывшись на отметке 249,7.

Лидерами падения стали акции Hexagon (ST:HEXAb), цена которых упала на 7,4 п. (1,37%), завершив сессию на отметке 534,6. Акции Electrolux B (ST:ELUXb) поднялись на 1,8 п. (0,86%), закрывшись на уровне 207,9, а Tele2 AB (ST:TEL2b) снизились в цене на 0,80 п. (0,69%) и завершили торги на отметке 115,95.

На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (319) превысило количество закрывшихся в минусе (301), а котировки 66 акций практически не изменились.

Котировки акций Astra Zeneca (ST:AZN) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,85%, 12,9 п., и завершили торги на отметке 711,2.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,09%, или 0,06, достигнув отметки $67,00 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,07%, или 0,05, до $72,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $1.221,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,02% до 10,3876, а котировки USD/SEK повысились на 0,40%, достигнув отметки 8,9847.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 95,23.