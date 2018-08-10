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Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 1,27%
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Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 1,27% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и транспорта.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX упал на 1,27%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Norwegian Finans Holding ASA (OL:NOFI), которые подорожали на 0,30 п. (0,30%), закрывшись на отметке в 100,80. Котировки Orkla (OL:ORK) выросли на 0,16 п. (0,23%), завершив торги на уровне 70,00. Бумаги DNO International (OL:DNO) выросли в цене на 0,01 п. (0,03%), закрывшись на отметке 18,02.
Лидерами падения стали акции Bakkafrost P/F (OL:BAKKA), цена которых упала на 25,50 п. (5,07%), завершив сессию на отметке 477,00. Акции Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG) поднялись на 2,6 п. (4,10%), закрывшись на уровне 61,2, а Norsk Hydro (OL:NHY) снизились в цене на 1,74 п. (3,57%) и завершили торги на отметке 46,94.
На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (120) превысило количество закрывшихся в плюсе (57), а котировки 30 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,32%, или 0,88, достигнув отметки $67,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,25%, или 0,90, до $72,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,04%, или 0,50, до отметки $1.219,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,48% до 9,5434, а котировки USD/NOK повысились на 0,62%, достигнув отметки 8,3702.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,78% до 96,20.
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