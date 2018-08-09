Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов сырья, банковских услуг и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 0,23%, достигнув исторического максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Norsk Hydro (OL:NHY), которые подорожали на 1,54 п. (3,27%), закрывшись на отметке в 48,51. Котировки Storebrand (OL:STB) выросли на 1,64 п. (2,35%), завершив торги на уровне 71,30. Бумаги Petrol Geo-serv (OL:PGS) выросли в цене на 0,49 п. (1,29%), закрывшись на отметке 38,53.

Лидерами падения стали акции Salmar ASA (OL:SALM), цена которых упала на 7,20 п. (1,64%), завершив сессию на отметке 430,60. Акции Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) поднялись на 3,70 п. (1,52%), закрывшись на уровне 239,20, а Aker BP ASA (OL:AKERBP) снизились в цене на 3,60 п. (1,24%) и завершили торги на отметке 285,80.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (81) превысило количество закрывшихся в плюсе (79), а котировки 39 акций практически не изменились.

Котировки акций Storebrand (OL:STB) выросли до максимума, повысившись на 2,35%, 1,64 п., и завершили торги на отметке 71,30.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,12%, или 0,08, достигнув отметки $67,02 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $72,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,01%, или 0,10, до отметки $1.221,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,47% до 9,5852, а котировки USD/NOK повысились на 0,84%, достигнув отметки 8,2897.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 95,23.