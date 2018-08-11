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Ущерб от засухи в Германии превысил 1 млрд евро
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Ущерб от засухи в Германии превысил 1 млрд евро
Говорит Москва
1 час назад
Комментарии
Жара стояла в ряде регионов Германии больше месяца, из-за чего возникла засуха. Правительство пока ждёт официального прогноза по объёмам урожая, который будет представлен во второй половине августа.
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