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Ущерб от засухи в Германии превысил 1 млрд евро
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Ущерб от засухи в Германии превысил 1 млрд евро 

Говорит Москва 1 час назад
Жара стояла в ряде регионов Германии больше месяца, из-за чего возникла засуха. Правительство пока ждёт официального прогноза по объёмам урожая, который будет представлен во второй половине августа.
Говорит Москва: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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