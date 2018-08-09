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Биржи Европы закрылись без единой динамики на сохранении торговой напряженности
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Биржи Европы закрылись без единой динамики на сохранении торговой напряженности 

Прайм 26 минут назад
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые площадки Европы завершили торги четверга без единой динамики, так как участники рынка пытались оценить последствия введения очередных взаимных пошлин США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,43%, до 7743,25 пункта, французский CAC 40 поднялся на символические 0,01%, до 5502,25 пункта, немецкий DAX вырос на 0,34%, до 12676,83 пункта.
В среду Китай заявил, что 23 августа одновременно с США введет пошлины на второй список американских товаров, импорт которых составляет 16 миллиардов долларов в год. Повышенные пошлины затронут, в частности, автомобили, авиатопливо, запчасти, медицинское оборудование, разные виды отходов, угля и газа.
Эксперты отмечают, что влияние на торги в Европе в четверг оказывала неопределенность вокруг Brexit. Трейдеры опасаются, что Британии придется осуществлять выход из ЕС без окончательного договора, определяющего новые условия торговых отношений Лондона с Брюсселем.
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