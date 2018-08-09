9 августа. Главное за минуту: рубль продолжил падение, рекордные убытки Сбербанка на Украине

• Рубль и российские фондовые индексы продолжили падение после заявления Госдепа США о введении новых санкций против России с 22 августа. Тем не менее темпы обвала рубля и биржевых индексов существенно замедлились по сравнению с 8 августа, когда рубль упал к доллару и евро до минимумов за два года. В моменте доллар стоил почти 67 рублей, а евро — более 77.

• Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов признал, что обвал рубля и фондовых индексов, который он назвал «текущей волатильностью на рынках», связан с очередной волной санкционной риторики США и нестабильной ситуацией на развивающихся рынках. По словам главы Минфина, « правительство РФ Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства, как это уже происходило в том числе в текущем году».

Сбербанк Украины закончил II квартал с рекордными убытками в 7,17 млрд гривен (17,1 млрд рублей). Об этом свидетельствует опубликованный 8 августа Национальным банком Украины (НБУ) обзор банковского сектора за II квартал. Согласно обзору, украинские банки (82 кредитных организации) по итогам первого полугодия получили суммарную чистую прибыль в размере 8,3 млрд гривен (19,8 млрд рублей по курсу ЦБ на 30 июня 2018 года) по итогам первого полугодия. Однако обеспечил этот результат I квартал текущего года, во II квартале банковский сектор Украины был убыточен — 400 млн гривен (954 млн рублей). Сбербанк давно хочет продать свою украинскую «дочку», но по разным причинам сделки неоднократно срывались. Убыточность Сбербанка Украины — дополнительное препятствие для его продажи.

• Названы самые «безналичные» города и регионы России. Сбербанк представил первое исследование «Рейтинг безналичных регионов и городов России». Столицы и других крупнейших городов страны среди лидеров по безналичным платежам не оказалось. Наибольшую долю торгового оборота по картам по отношению к сумме снятия наличных и торгового оборота продемонстрировал Ненецкий автономный округ с показателем 56,1%, далее следуют Коми и Карелия — 48,81%, Мурманская (48,45%) и Тюменская области (48,18%). Лидером среди городов стал Сыктывкар с долей торгового оборота в сумме снятия наличных и торгового оборота 52%. В число самых «безналичных» городов России также вошли Петрозаводск (51%) и Тюмень (50%).