Эксперты рассказали о судьбе рубля

Рубль остро отреагировал на объявление о новых санкциях США против России. Курс доллара сегодня превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Между тем, эксперты считают, что нынешние колебания национальной валюты — спекулятивное явление, более того, ни объявление о новых санкциях, ни даже их возможное введение не могут заметно повлиять на курс рубля.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец пояснил в эфире радио Sputnik , что фундаментальные угрозы курсу национальной валюты на данный момент отсутствуют, сообщают РИА Новости . Анализируя ситуацию, он отметил, что иностранная валюта в российскую экономику идет по двум каналам: инвестиции и структура торгового баланса. Положительное сальдо в торговом балансе России достаточно велико. Наша страна продает гораздо больше товаров, чем покупает. С другой стороны, рост инвестиций из-за последних санкций по линии банковских кредитов и инвестиций в российские ценные бумаги, скорее всего, не будет увеличиваться. Однако при текущем уровне цен на нефть Россия не рискует потерять положительное сальдо торгового баланса, соответственно, не будет падения доходов от внешней торговли, которые на сегодняшний день остаются основным источником иностранной валюты для нашей страны, подчеркнул экономист.

«Подскок курса доллара в последние дни, на мой взгляд, связан с чисто спекулятивной историей — попыткой «раскачать качели» и прокатиться на курсе доллара вверх-вниз. Сначала спекулянты работают на его повышение, а потом будут работать на его падение. Спекулянты этим приемом пользуются постоянно, для них это основной источник дохода. И для них эти санкции — прекрасный шанс заработать на динамике», — уверен Алексей Зубец.

Таким образом, фундаментальных угроз для национальной валюты сегодня нет, считает эксперт. По его мнению, в течение ближайших недель или пары месяцев курс доллара скорректируется вниз. «Фундаментально, если бы не действия спекулянтов и не политика правительства, которое покупает иностранную валюту для пополнения резервов, мы увидели бы курс не в 60 и не 65 (рублей за доллар — ред.), а в 45 или, может быть, даже меньше. 55 рублей — это справедливая оценка доллара на сегодняшний день», — сказал Зубец.

Стабильности рубля в среднесрочной перспективе ничто не угрожает, поскольку все санкции, о которых сегодня идет речь, не ограничивают российскую внешнюю торговлю. Поэтому они не могут нанести серьезного ущерба российской экономике, резюмировал эксперт.