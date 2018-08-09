Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,08%

Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, строительства и потребительских услуг.

На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 вырос на 0,08%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Siemens Gamesa Renewable Energy SA (MC:GAM), которые подорожали на 0,235 п. (1,98%), закрывшись на отметке в 12,130. Котировки Inditex (MC:ITX) выросли на 0,510 п. (1,85%), завершив торги на уровне 28,020. Бумаги Viscofan SA (MC:VIS) выросли в цене на 0,750 п. (1,24%), закрывшись на отметке 61,350.

Лидерами падения стали акции Distribuidora Intl de Aliment (MC:DIDA), цена которых упала на 0,043 п. (2,09%), завершив сессию на отметке 2,016. Акции Tecnicas Reunidas (MC:TRE) поднялись на 0,320 п. (1,09%), закрывшись на уровне 29,150, а BBVA (MC:BBVA) снизились в цене на 0,055 п. (0,92%) и завершили торги на отметке 5,947.

На Мадридской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в минусе (73), а котировки 32 акций практически не изменились.

Котировки акций Viscofan SA (MC:VIS) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,24%, 0,750 п., и завершили торги на отметке 61,350.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,01%, или 0,10, достигнув отметки $1.220,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $66,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $72,28 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,41% до 1,1562, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8994.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 95,23.