Связь-Банк увеличит уставный капитал за счет допэмиссии акций

Связь-Банк увеличит уставный капитал за счет допэмиссии акций путем конвертации в них акций присоединяемого банка «Глобэкс» , следует из материалов кредитной организации.

«В связи с реорганизацией Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество) путем присоединения к нему акционерного общества «Коммерческий банк „Глобэкс“ увеличить уставный капитал Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики путем выпуска и размещения 10 862 487 396 923 (десять триллионов восемьсот шестьдесят два миллиарда четыреста восемьдесят семь миллионов триста девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать три) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,00163832283418872 рубля за акцию и общей номинальной стоимостью 17 796 261 138,47 рубля (семнадцать миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов двести шестьдесят одна тысяча сто тридцать восемь рублей 47 копеек)», — говорится в документе.

Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска планируется за счет конвертации акций присоединяемого банка «Глобэкс» в соответствии с коэффициентом конвертации, предусмотренном договором о присоединении.