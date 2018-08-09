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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 0,35 пункта
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Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 0,35 пункта
ИА Синьхуа
56 минут назад
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Париж, 9 августа /
Синьхуа
/ — Сегодня при закрытии торговой сессии на Парижской фондовой бирже индекс САС40 составил 5502,25 пункта, что оказалось на 0,35 пункта или 0,01 проц выше показателя предыдущего торгового дня. —0—
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ИА Синьхуа: последние новости
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