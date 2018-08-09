Индекс счастья покажет рабочий настрой россиян

Применение индекса счастья для получения более точной температуры в обществе — полезная практика, но главное не считать этот субъективный инструмент основным, а использовать наравне с другими. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев

Введение «Индекса счастья» поможет оценить, насколько россияне довольны жизни, что в свою очередь позволит увеличивать производительность труда и повышать эффективность мер государственной политики.

Свое мнение по теме высказали в четверг на пленарной сессии по проблемам повышения производительности труда в рамках VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) заместитель министра образования России Ирина Потехина и заместитель руководителя Роструда Денис Васильев . Соревнования по профессиональному мастерству проходят в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа.

"Есть масса … исследований по поводу того, сколько людей делают ошибку в выборе жизненного пути. И эти несчастливые люди не могут никак нам обеспечить высокую производительность труда. Потому что они занимаются (не своим делом) и без настроения", — заместитель министра образования России Ирина Потехина на пленарной сессии по проблемам повышения производительности труда в рамках VI национального чемпионата «Молодые профессионалы»

По мнению заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева, «индекс счастья» мог бы…помогать точнее вырабатывать государственную политику. Потому что мы бы получили более адекватную оценку, нежели показатели из официальной статистики".

Субъективный инструмент

Такие индексы существуют в ряде стран, говорит генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

"Другой вопрос — как определять этот индекс, это же субъективный показатель. Мы прекрасно знаем, что не всегда счастливый человек — хороший работник, и наоборот. Идея в целом отличная, но как это будет технологически реализовываться, просчитываться именно в плоскости удовлетворенности человека своей работой? Если человек — это робот и его в работе интересует только результат, тогда счастье и результат будут коррелировать друг с другом. Но человека в работе зачастую интересуют другие вещи", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Здесь главное, по мнению Журавлева — избежать абсолютизации, не считать этот индекс ключевым инструментом анализа. Если этот механизм будет использоваться наравне с другими, тогда он будет полезен.

"Любые ощущения субъективны, поэтому такого рода замеры не должны быть определяющими для дальнейших выводов. Когда это один из инструментов, то нормально. Замерим другими средствами, выявим более точную картину. Не дай бог сконцентрироваться только на этом инструменте, а то мы вместо реальной картины получим сумму точек зрения", — сказал эксперт.

Оценка субъективного отношения людей к жизни в любом случае важна и полезна.

"Главное не решить, что это объективный замер. Тогда индекс счастья превратится из полезного подспорья во вредный инструмент", — считает Дмитрий Журавлев.

Много индексов счастья не бывает

Существует понятие «Международный индекс счастья, Happy Planet Index. HPI был предложен в июле 2006 году организацией New Economics Foundation (NEF) для определения уровня реального благосостояния различных наций. Индикатор рассчитывается, исходя из трех показателей — субъективная удовлетворенность жизнью людьми, ожидаемая продолжительность жизни и так называемый экологический след.

Также на уровне резолюции ООН действует „Валовое национальное счастье“, предложенный в 2010-м государством Бутан. Несмотря на скептическое отношение к столь необычному подходу к оценке экономического развития, глобальный мир задумался о необходимости расчета данного показателя для более объективной характеристики развития государств.

В 2011 году ООН была принята резолюция, где „счастье“ стало одним из показателей развития страны. Согласно резолюции ООН, расчет индекса счастья носит не обязательный, а лишь рекомендательный характер, давая государствам полную свободу при выборе методик расчета индекса.