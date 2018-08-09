Стоит ли срочно покупать доллары и забирать валютные вклады?

Business FM спросила у экспертов, стоит ли сейчас покупать доллары и евро и забирать валютные вклады из банков или лучше подождать.

Олег Вьюгин председатель совета директоров компании «Сафмар» «Бежать покупать, наверное, поздно уже, надо было покупать до. Поскольку все на рынке продают на слухах, а покупают на фактах, то покупать уже теперь на факте, то есть когда вместо слухов появится хоть какая-то более определенная информация относительно того, какие реально действия могут быть предприняты против российских компаний и российской валюты. Что касается вкладов, здесь вопрос гораздо более сложный. Мы понимаем, что основная угроза — опять же, на словах — исходит из того, что российским госбанкам могут запретить операции в долларах. Соответственно, тогда вклад в долларах вроде бы в банке будет, но обеспечить его ликвидностью, то есть вернуть вклад, будет, возможно, сложно, поэтому такой риск есть».

Никуда бежать не надо, советует президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган

Евгений Коган управляющий директор компании «Московские партнеры» «Все, что происходит, — это некий хайп, ажиотаж, связанный с санкциями, поэтому предсказать, будет доллар скоро 70 рублей или он вернется к 63-м, практически никто из нас не может. Поэтому мое мнение сейчас — не суетиться, никуда не бежать. Внутренне, исходя из наполнения бюджета, мы понимаем, что рубль — это первая производная от нашего бюджета и вторая производная от цены на нефть. В этом плане все очень хорошо. А санкции предугадать невозможно. Самое главное, что я рекомендую, — не поддаваться панике и не принимать эмоциональных решений».

Олег Сысуев первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка «В 2014 году, когда доллар доходил до 80 рублей, все тоже стремились срочно покупать доллары. И потом он падал. Я думаю, что все-таки все будет зависеть от того, насколько серьезны намерения принять эти санкции в том самом жестком виде, либо они не будут приняты. И тогда, если это не будет такой жесткий вариант, то, мне кажется, надо ждать существенного отскока».