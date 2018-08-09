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Белоусов предложил изъятие допдоходов в ряде отраслей на сумму до 500 млрд руб в год — СМИ
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Белоусов предложил изъятие допдоходов в ряде отраслей на сумму до 500 млрд руб в год — СМИ 

Прайм 13 минут назад
МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Белоусова, адресованное Путину.
"Письмо Андрея Белоусова, адресованное Путину, предлагает, чтобы российский президент поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор", — говорится в сообщении агентства.
Согласно документу, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".
В начале августа Путин подписал полный пакет законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Маневр предусматривает, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, дополнительные доходы бюджета РФ от маневра оцениваются в 1,3-1,6 триллиона рублей за шесть лет.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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