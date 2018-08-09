Белоусов предложил изъятие допдоходов в ряде отраслей на сумму до 500 млрд руб в год — СМИ

МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 миллиардов рублей в год, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Белоусова, адресованное Путину. "Письмо Андрея Белоусова, адресованное Путину, предлагает, чтобы российский президент поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор", — говорится в сообщении агентства. "Алросы" и "Сибура". Согласно документу, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля" В начале августа Путин подписал полный пакет законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Маневр предусматривает, что экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет, начиная с 2019 года, при одновременном повышении НДПИ на нефть в течение трех лет. Как сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Козак , дополнительные доходы бюджета РФ от маневра оцениваются в 1,3-1,6 триллиона рублей за шесть лет.