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Petrobras вернула себе еще $270 млн в рамках антикоррупционной операции «Автомойка»
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Petrobras вернула себе еще $270 млн в рамках антикоррупционной операции «Автомойка» 

Прайм 34 минуты назад
МЕХИКО, 9 авг /ПРАЙМ/. Бразильская Petrobras получил 1,034 миллиарда бразильских реалов (270 миллионов долларов) возврата по соглашению с частными лицами, компаниями и прокуратурой Бразилии в рамках антикоррупционной операции «Автомойка», сообщила компания.
Petrobras отмечает, что это крупнейший единовременный платеж, полученный ей с начала операции в 2014 году, а общая сумма возвратов составляет уже 2,5 миллиарда реалов.
Компания признана жертвой коррупционных действий и продолжает сотрудничество с властями в рамках операции, также говорится в сообщении.
Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.
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