Российский рынок слишком бурно отреагировал на планируемые санкции США

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Отечественные рынки, взявшие на какое-то время паузу для обдумывания последствий нового пакета санкций, которого России, похоже, не миновать, вчера вечером вдруг резко осознали масштабы грядущих неприятностей, что привело к обвальному падению рубля и крайне негативному открытию и фондовых и валютных торговых площадок сегодня.

Объяснить логически эту «МХАТовскую» паузу невозможно, так что спишем всё на то, что в этот период в головах инвесторов происходили глубокие мыслительные процессы и выработка стратегии дальнейших действий. Ибо интервал между фактическим анонсом новых санкций и бурной реакции на него был слишком велик, чтобы его можно списать на «русские долго запрягают, но быстро ездят». Так долго не запрягают даже эстонцы.

Тем не менее, хорошенько обдумав перспективы грядущего, «медведи» в среду вечером опрокинули в глубокое пикирование родную валюту, хорошенько её добив еще и с утра. Поспособствовала тому и резко подешевевшая нефть. А уж новость про то, что «Аэрофлоту» могут закрыть рейсы в США, окончательно похоронила хорошее настроение и на фондовом рынке перед открытием торгов. Кстати, в выручке «Аэрофлота» за прошлый год на долю всей Центральной и Северной Америки пришлось всего 6%. Видимо, прикинув к середине торговой сессии, что это куда меньше, чем потери компании от удорожания топлива, а также тот факт, что ни один разумный человек не вздумает закрывать крупнейшей российской авиакомпании полеты в Северную Америку уже хотя бы потому, что Россия в ответ может закрыть инициаторам этой идеи транзитное небо, трейдеры бодренько обратились к покупкам, вернув акции авиакомпании практически туда, откуда взяли. А потом и вовсе подоспело сообщение, что никто всерьёз «Аэрофлот» трогать и не собирался. В итоге утренний обвал на 6% в «Сбербанке» и на 8% в «Аэрофлоте» закончился «пшиком» — пострадали лишь торопыги, поспешившие на волне паники выскочить из бумаг. Отыграл и большую часть падения также сильно рухнувший с открытия ВТБ , за которым поспешили и прочие эмитенты. Так что все пока выглядит не так страшно, как казалось еще накануне.

Тем временем была опубликована отчетность вышеупомянутого ВТБ, чья чистая прибыль в 1 полугодии 2018 года по МСФО увеличилась на 70,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 98,5 млрд рублей благодаря последовательному росту чистых процентных и комиссионных доходов. Чистые процентные доходы в 1 полугодии 2018 выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 238,1 млрд рублей в результате роста кредитного портфеля. Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия составила 4,1%, повысившись до 4,2% во 2 квартале 2018 года по сравнению с 4,1% в 1 квартале 2018 года и 4,1% в 2017 году. Чистые комиссионные доходы в 1 полугодии 2018 выросли на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 46,1 млрд рублей. В итоге рухнувшие на открытии на 7,7% акции компании быстро развернулись наверх и сумели отыграть 2/3 потерь.

Чистая прибыль EVRAZ за 1 полугодие 2018 года по МСФО составила 1,145 млрд долл. по сравнению с 86 млн долл. годом ранее. Выручка выросла на 24,2% — до 6,343 млрд долл. Консолидированный показатель EBITDA составил 1,906 млрд долл., что на 65,5% выше, чем в 1-ом полугодии 2017 года, когда было 1,152 млрд долл., а маржинальность показателя EBITDA выросла с 22,6% до 30,0% вследствие повышения цен на ванадий, уголь и стальную продукцию, а также реализации программы снижения издержек. Компания продемонстрировала сильный денежный поток в размере 661 млн долл. против 549 млн долл. по итогам 1 полугодия 2017 года.

По итогам торговой сессии номинированный в валюте индекс РТС показал снижение на 1,48%, остановившись на уровне 1098 п., а Индекс МосБиржи и вовсе подрос на 0,72%, что соответствует значению 2310 п. Наибольшей рост показали акции «Газпромнефти» (+4,24%), «Полиметалла» (+4,03%), «Лукойла» (+2,20%) и «Мечела» (+2,03%). Сильней других снизились «Мосэнерго» (-3,19%), «RUSAL-plc» (-2,56%), «Яндекс» (-2,43%), «Распадская» (-2,40%) и «Аэрофлот» (-1,92%)

В Китае сегодня публиковались данные по инфляции. Индекс потребительских цен в Поднебесной показателем месяц к месяцу вырос с -0,1% до 0,3% при прогнозах аналитиков роста до 0,2%. Год к году потребительские цены выросли с 1,8% до 2,1%. Эксперты ожидали увидеть 2,0%.

В Европе отчитывались немецкая телекоммуникационная компания Deutsche Telekom, зафиксировавшая снижение прибыли во втором квартале ввиду разовых расходов в размере 600 млн евро, и немецкий производитель спортивных товаров Adidas, который заявил об увеличении чистой прибыли в минувшем квартале благодаря росту выручки на рынках Китая и Северной Америки на 20% г/г до 418 млн евро (485 млн долл.), что превзошло ожидания аналитиков.

В итоге индексы Старого света двигались сегодня разнонаправленно и без особого энтузиазма — к 18:50 мск. DAX вырос на 0,34% — до 12676 п., FTSE100 снизился на 0,45% — до 7742 п., САС40 прибавил символические 0,01%, зафиксировав 5502 п.

Стоимость углеводородов все последние дни продолжает пребывать под давлением новостей о противостоянии США и Ирана, обменивающихся заявлениями, содержащими угрозы в отношении друг друга. По мере того, как появляются или опровергаются очередные сообщения о грядущих санкциях в отношении третьего по величине мирового поставщика нефти и ответных обещаниях то закрыть Ормузский пролив, то еще сделать что-нибудь нехорошее, стоимость основных сортов нефти то резко обваливается, то столь же резко растет. Правда, далеко от былых уровней уйти не успевает, так как тут же следуют очередные опровержения. BRENT, рухнувший накануне с 74,50 долларов за баррель до 71,80, сегодня предпринял вялую попытку вырасти, однако преодолеть сопротивление на уровне чуть выше 72,80 долл. /барр. так и не смог, слегка откатившись от этой планки. Примерно по тому же сценарию вела себя и легкая техасская нефть. По состоянию на 18:50 мск. BRENT стоил 72,15 долл. /барр., а WTI 66,89 долл. /барр.

Российская валюта, начавшая обвальное падение еще вчера вечером, с утра продолжила активно снижаться, достигнув в моменте стоимости 66,73 рубля за доллар. После чего последовала незначительная коррекция, не переросшая, однако, в существенное возвратное движение. Довольно быстро рубль застрял в весьма узком коридоре, удерживаемый там, судя по всему, Регулятором, выкупающим валюту в рамках бюджетного правила. Напомним, что в августе объем закупок в интересах Минфина должен составить рекордные 383,2 млрд рублей, что дает Банку России существенный простор для маневрирования и возможности удержания стоимости отечественной валюты в довольно узком коридоре. Вероятней всего возврата на былые уровни мы уже не увидим, и рубль на какое-то время просто устроится в своем новом гнезде в довольно узком диапазоне, составляющем 65-67 рублей за доллар. Опыт предыдущих четырех месяцев показывает, что Регулятору вполне по силам довольно длительное время купировать чрезмерную волатильность на валютном рынке, удерживая курс национальной валюты на весьма стабильном уровне. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок стоимость доллара составляла 66,25 руб. /долл., а евро — 76,63 руб. /евро.

В США сегодня публиковались данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, которые снизились с 219 тысяч до 213 тысяч, вопреки ожиданиям роста до 220 тысяч. Индекс цен производителей в Америке снизился с 0,3% до нуля, хотя эксперты предрекали цифру 0,2%. Квартальные отчеты представили Viacom, владеющая кабельными и спутниковыми телевизионными сетями, и телекомпания 21st Century Fox. Обе показали результаты, заметно превзошедшие ожидания аналитиков.

Американские индексы открылись в нейтральной зоне, однако, чуть позже перешли к незначительному снижению, которое пока ни о чем не говорит — торги там только начались. Тем не менее, по состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25563 п. (-0,08%), S&P500 2859 п. (+0,03%), NASD COMP 7902 п. (+0,17%).

Завтра Япония представит данные по своему ВВП за второй квартал. В Британии выйдет очень широкий блок статистики, включающий в себя данные по объемам строительства, ВВП за второй квартал, объемам промышленного производства, объемам производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса. В США будут опубликованы цифры по базовому индексу потребительских цен и по числу буровых установок от Baker Hughes. Россия отчитается по квартальному ВВП и сальдо торгового баланса.