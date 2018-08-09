Совфед предложил ответить на санкции отказом от доллара

Сенатор отметил, что отказ от американской валюты может стать важным шагом и для всего мирового сообщества, против которого развязываются войны.

«Конечно же, мы должны ответить и в первую очередь отказаться вместе с нашими партнерами по целому ряду экономических и интеграционных группировок от доллара и перейти на национальную валюту. Это то, о чем шла речь на последнем саммите БРИКС », — сказал он.

Игорь Морозов подчеркнул, что самым мощным раздражителем для США является уже сформированный в БРИКС пул резервных национальных валют. В частности, по его сведениям, в торговых отношениях с Ираном и Китаем Россия уже начала использовать национальную валюту.

По словам сенатора, если б не дело Скрипалей, Госдеп нашел или создал бы новый миф для обоснования «очередной антироссийской кампании».