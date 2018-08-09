«Рубль давно должен был рухнуть»: биржевой аналитик о ситуации на валютном рынке

Степан Демура — известный финансовый и биржевой аналитик прокомментировал ситуацию с курсом рубля, назвав обвал национальной валюты закономерным фактом.

По его мнению, удивляет лишь то, что рубль так долго держался «на плаву». Демура убеждён, что рубль давно должен был рухнуть. Об этом он заявил в интервью телеканалу «360».

«Все негативные факторы, которые могли быть на рынке, сформировались, а рубль стоял как вкопанный, — напомнил эксперт. — Причина нынешнего падения российской валюты — внешний фон. Посмотрите, что творится с развивающимися рынками, с турецкой лирой, аргентинским песо. Ну, вот и наша очередь пришла».

Демура также подчеркнул, что инвесторы больше не хотят покупать рублёвый долг, потому что теперь он стал высокорискованным.

При этом биржевой аналитик уверен, что обратного разворота рубля в обозримой перспективе ожидать не стоит.

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