Объявление о новых санкциях США стало для России экономическим ударом. Это может помочь Путину.

В четверг, после того, как администрация Трампа объявила о новых санкциях, произошло ослабление рубля и падение российских акций.

В мире российской политики резкий рост напряженности между Востоком и Западом может способствовать повышению популярности президента Владимира Путина . Но он также заставил россиян задуматься над тем, в чем же был смысл встречи в Хельсинки.

«Конечно, подобные решения, принимаемые американской стороной, являются абсолютно недружественными, — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков , — и вряд ли их можно каким-то образом ассоциировать с той непростой, но конструктивной атмосферой, которая была на последней встрече двух президентов».

Песков раскритиковал новые санкции как незаконные и повторил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению бывшего агента российской разведки в Англии в марте — событию, которое послужило причиной введения новых торговых ограничений и других мер, объявленных в среду. По его словам, говорить о российских ответных мерах пока рано, поскольку полный объем американских санкций пока не известен.

Но инвесторы не стали ждать, когда станут известны подробности, в результате чего российский рубль подешевел по отношению к доллару, упав до двухлетнего минимума, и стоимость акций российских компаний на фондовом рынке снизилась. Одной из наиболее пострадавших компаний стала российская государственная авиакомпания «Аэрофлот» , которая в результате ввода новых санкций может лишиться возможности совершать полеты в США.

В настоящее время «Аэрофлот» осуществляет перелеты в Нью-Йорк, Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес.

Неожиданное заявление Госдепартамента о новых санкциях потрясло Москву, где некоторые политики и аналитики надеялись, что встреча Путина с президентом Трампом, состоявшаяся в Хельсинки в июле, поможет стабилизировать американо-российские отношения. Однако закон США 1991 года предусматривает введение санкций, если президент решит, что страна виновна в нападении с применением химического или биологического оружия.

Первый раунд новых санкций, которые должны вступить в силу 22 августа, будет включать в себя общий запрет на экспорт технологий в Россию. Если в течение трех месяцев Россия не согласится прекратить использование химического оружия и допустить международных инспекторов для подтверждения ликвидации химоружия, США в соответствии с законом должны будут предпринять дополнительные ограничительные меры. Второй раунд санкций может включать такие меры, как воспрепятствование международной финансовой помощи и отказ в предоставлении американских банковских кредитов, запрет на полеты в США российских авиакомпаний и приостановка дипломатических отношений.

По мнению московских аналитиков, весьма маловероятно, что Путин пустит инспекторов в страну, чтобы тем самым предотвратить введение дополнительных санкций, поскольку это будет выглядеть так, будто он поддается давлению США. Вместо этого Россия, скорее всего, введет свои собственные ответные санкции.

Высокопоставленный сенатор Сергей Рябухин заявил, что Россия может остановить экспорт (в США) своих ракетных двигателей РД-180, которые США в основном используют для запуска спутников в космос в рамках госпрограмм. В случае запрета на полеты «Аэрофлота» в США может быть введен запрет на пересечение воздушного пространства России американскими авиакомпаниями. Через воздушное пространство России осуществляется большое число полетов между США и странами Азии.

«Весь опыт работы Путина показывает, что он не отступает под давлением, а наоборот идет вперед», — говорит Андрей Кортунов , Генеральный директор Российского совета по международным делам, московского аналитического центра, финансируемого государством.

Прозвучавшее на этой неделе объявление о санкциях стало последним примером удара, повергшего в шок россиян, которые уже давно пытаются найти объяснение явному несоответствию между заявленным желанием Трампа улучшить отношения с Россией и теми жесткими мерами, которые принимают Конгресс и его собственная администрация. По словам Кортунова, новые санкции разрушили его надежды на то, что саммит, состоявшийся в прошлом месяце в Хельсинки, станет поворотным моментом, после которого тон политике США будет задавать более примирительный подход Трампа к России.

«У меня были некоторые, слабые надежды на то, что встреча в Хельсинки будет означать изменение тенденций, — говорит Кортунов. — К сожалению, эта встреча не остановила общую тенденцию, а в какой-то мере ускорила ее».

Россия сейчас готовится к новым санкциям США. Законопроект, внесенный в Конгресс на прошлой неделе представителями обеих партий, предусматривает введение санкций в отношении российских энергетического и финансового секторов, а также российского госдолга.

Один из авторов законопроекта, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм (Lindsey Graham), заявил, что действующие в настоящее время штрафные санкции «не смогли удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года».

Санкции, уже введенные в этом году, и угроза новых санкций, чувствительны для среднего класса России. В начале апреля, как раз перед тем, как было объявлено о первой волне жестких американских санкций в ответ на «злонамеренную деятельность (России) по всему миру», рубль по отношению к доллару находился на отметке около 58. После своего последнего падения в четверг рубль подешевел по отношению к доллару, упав примерно до отметки 66. Такое обесценивание отрицательно сказывается на покупательной способности россиян, которых интересуют поездки за границу или покупка иностранных товаров.

Правда, благодаря повышению цены на нефть правительство России обеспечило себе «финансовую подушку безопасности» — существенные финансовые запасы, позволяющие ему и дальше оказывать государственные услуги и помогать олигархам, пострадавшим от санкций США. И в отличие от согласованных трансатлантических санкций, введенных в ответ на аннексию Москвой украинского Крымского полуострова в 2014 году, европейские союзники Америки, у которых совместный товарооборот с Россией гораздо больше, чем у США, на этот раз не следуют примеру США и своих новых санкций не вводят.

В связи с этим новые санкции, по словам российских аналитиков, вряд ли ослабят позиции Путина — во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Более того, новый рост напряженности в отношениях с Вашингтоном может стать для Кремля удобным средством для отвлечения внимания людей в тот момент, когда Путин столкнулся с недовольством в стране, вызванным инициативой правительства повысить пенсионный возраст. По словам Льва Гудкова, директора «Левада-центра» , российской независимой организации, занимающейся социологическими исследованиями, санкции могут привести к повышению рейтинга Путина, хотя в долгосрочной перспективе экономические проблемы могут ему навредить.

Гудков уверен, что прокремлевские СМИ будут использовать новые санкции в качестве очередного подтверждения риторики о «русофобском» Западе, которой верят многие россияне. Вашингтон, как утверждают эти СМИ, хочет помешать возрождению России в качестве мировой державы и с этой целью готов вредить российскому народу и причинять ему страдания.

«Легитимность Путина основана на идее великой державы, на образе врага и так далее, — говорит Гудков. — Поэтому отнюдь не очевидно, что ухудшение материального положения людей само по себе приведет к ослаблению народной поддержки Путина».