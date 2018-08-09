ЕБРР выделит казахстанскому банку 45 млн долларов на развитие бизнеса

ЕБРР под гарантии государственного фонда разместит деньги в банке. 40 млн долларов будут направлены на финансирование малых и средних предприятий и 5 млн долларов — на развитие женского предпринимательства.

Фонд «Даму» участвует в программе ЕБРР по финансированию предпринимательства в Казахстане с 2014 года. —0—