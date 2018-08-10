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Нефтеперерабатывающий завод в Мексике остановил работу из-за обесточивания
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Нефтеперерабатывающий завод в Мексике остановил работу из-за обесточивания 

ТАСС 5 минут назад
МЕХИКО, 10 августа. /ТАСС/ Нефтеперерабатывающий завод в районе Салина-Крус в штате Оахака на юге Мексики прекратил работу из-за проблем с электроснабжением. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя государственной нефтегазовой компании Pemex, которой принадлежит предприятие.
Ремонтные работы продолжаься. Ожидается, что в четверг работа НПЗ будет возобновлена. Сведений о пострадавших или каком-либо ущербе, вызванном аварией, обнародовано не было.
Мощность переработки НПЗ составляет 330 тыс. баррелей в сутки, однако загрузка в последнее время не превышала 238 тыс. баррелей.
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