Нефтеперерабатывающий завод в Мексике остановил работу из-за обесточивания

МЕХИКО, 10 августа. / ТАСС / Нефтеперерабатывающий завод в районе Салина-Крус в штате Оахака на юге Мексики прекратил работу из-за проблем с электроснабжением. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя государственной нефтегазовой компании Pemex, которой принадлежит предприятие.

Ремонтные работы продолжаься. Ожидается, что в четверг работа НПЗ будет возобновлена. Сведений о пострадавших или каком-либо ущербе, вызванном аварией, обнародовано не было.

Мощность переработки НПЗ составляет 330 тыс. баррелей в сутки, однако загрузка в последнее время не превышала 238 тыс. баррелей.