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Россияне простимулируют экономику страны
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Россияне простимулируют экономику страны 

News.ru 12 минут назад
Фото: News.ru
Рост ВВП в России в 2018 году составит 1,6%. Основной вклад в экономику страны внесет потребительский сектор, а сдерживающим фактором станет риск новых антироссийских санкций.
Аналитики ведущих банков, опрошенные газетой «Известия», считают, что инфляция по итогам года составит 3,5%, а розничный товарооборот увеличится на 3,7%.
Кроме того, следует ожидать роста цен на фоне подорожания бензина и предстоящего повышения НДС. При этом, по мнению экспертов, инфляция всё равно не превысит целевого уровня.
Основным фактором увеличения ВВП в 2018 году будет успешная реализация стратегии импортозамещения, а также строительство объектов и транспортных узлов к чемпионату мира по футболу-2018, прошедшему в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
Кроме того, аналитики полагают, что экономику подстегнет рост расходов россиян. Рост потребительской активности обусловлен увеличением реальной заработной платы граждан.
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