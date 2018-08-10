Россияне простимулируют экономику страны

Рост ВВП в России в 2018 году составит 1,6%. Основной вклад в экономику страны внесет потребительский сектор, а сдерживающим фактором станет риск новых антироссийских санкций.

Аналитики ведущих банков, опрошенные газетой «Известия» , считают, что инфляция по итогам года составит 3,5%, а розничный товарооборот увеличится на 3,7%.

Кроме того, следует ожидать роста цен на фоне подорожания бензина и предстоящего повышения НДС. При этом, по мнению экспертов, инфляция всё равно не превысит целевого уровня.

Основным фактором увеличения ВВП в 2018 году будет успешная реализация стратегии импортозамещения, а также строительство объектов и транспортных узлов к чемпионату мира по футболу-2018, прошедшему в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Кроме того, аналитики полагают, что экономику подстегнет рост расходов россиян. Рост потребительской активности обусловлен увеличением реальной заработной платы граждан.