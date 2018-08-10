Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,15%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов минерального производства, промышленности и S&P Lima Juniors.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подешевел на 0,15%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Atacocha (LM:ATB), которые подорожали на 0,005 п. (1,22%), закрывшись на отметке в 0,415. Котировки Relapasa (LM:REL) выросли на 0,001 п. (0,54%), завершив торги на уровне 0,185. Бумаги Volcan Minera (LM:VOL_pb) выросли в цене на 0,004 п. (0,51%), закрывшись на отметке 0,790.

Лидерами падения стали акции Grana Y Monter (LM:GRA), цена которых упала на 0,130 п. (5,24%), завершив сессию на отметке 2,350. Акции Trevali Mining (LM:TV) поднялись на 0,020 п. (3,28%), закрывшись на уровне 0,590, а Unacem (LM:CEL) снизились в цене на 0,080 п. (2,87%) и завершили торги на отметке 2,710.

На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 11 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,34%, или 0,23, достигнув отметки $66,71 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,03%, или 0,02, до $71,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,08%, или 1,00, до отметки $1.220,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,02% до 3,2683, а котировки EUR/PEN упали на 0,22%, достигнув отметки 3,7814.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,54% до 95,46.