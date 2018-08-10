Ещё
Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,15%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.32
76.40
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
71.96
–0.04 Золото
1212.50
+0.02 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1527
–0.0128
27.07
1.1655
08.08
03.08
30.07

Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,15% 

Investing.com Россия 55 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов минерального производства, промышленности и S&P Lima Juniors.
На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General подешевел на 0,15%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Atacocha (LM:ATB), которые подорожали на 0,005 п. (1,22%), закрывшись на отметке в 0,415. Котировки Relapasa (LM:REL) выросли на 0,001 п. (0,54%), завершив торги на уровне 0,185. Бумаги Volcan Minera (LM:VOL_pb) выросли в цене на 0,004 п. (0,51%), закрывшись на отметке 0,790.
Лидерами падения стали акции Grana Y Monter (LM:GRA), цена которых упала на 0,130 п. (5,24%), завершив сессию на отметке 2,350. Акции Trevali Mining (LM:TV) поднялись на 0,020 п. (3,28%), закрывшись на уровне 0,590, а Unacem (LM:CEL) снизились в цене на 0,080 п. (2,87%) и завершили торги на отметке 2,710.
На фондовой бирже Лимы количество подорожавших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 11 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,34%, или 0,23, достигнув отметки $66,71 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,03%, или 0,02, до $71,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,08%, или 1,00, до отметки $1.220,00 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,02% до 3,2683, а котировки EUR/PEN упали на 0,22%, достигнув отметки 3,7814.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,54% до 95,46.
Investing.com Россия: последние новости
Курс доллара изменился незначительно перед заседаниями центробанков мира Санкции США подбираются к госбанкам Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,26%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путину предложили массовое изъятие денег у крупного бизнеса648
Доллар начинает бить по ценам в России273
Названы сроки финансового кризиса158
Из России начали быстрее выводить деньги325
Россиян предостерегли от покупки валюты405
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение