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Hill: новые санкции против России ударят по США
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Hill: новые санкции против России ударят по США 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Новые антироссийские санкции могут ударить по экономике США. Об этом пишет The Hill.
По данным издания, в случае введения новых санкций против России, в соответствии с законопроектом «О защите выборов от угроз путем становления ограничений», компании США будут вынуждены покинуть российский рынок.
Как отмечается, американский бизнес будет вынужден ликвидировать совместные предприятия, что принесет серьезные финансовые потери.
При этом российские компании смогут «выбивать» компании США с помощью покупки доли в проектах по всему миру.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал новые антироссийские санкции США.
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