Товарооборот между Россией и Аргентиной вырос на 15% за первые четыре месяца 2018 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. / ТАСС /. Товарооборот между Аргентиной и Россией вырос за первые четыре месяца года на 15%. Об этом сообщил в четверг назначенный 20 июня посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

"В прошлом году взаимный объем торговли составил менее $900 млн, но тем не менее вырос на 1,5%", — сказал он на пресс-конференции, приуроченной к передаче дипломатом верительных грамот аргентинскому руководству.

"С января по апрель он вырос более чем на 15%, поэтому мы считаем, что в этой сфере есть позитивная динамика, но ее безусловно нужно наращивать", — добавил он.

По словам посла, реализация обсуждаемых в настоящее время проектов могла бы значительно увеличить этот показатель. «Если представить, что они будет осуществлены в один прекрасный день, то товарооборот составил бы несколько миллиардов долларов. Россия готова, но для танго нужны двое», — отметил посол. По его словам, «некоторым проектам необходим политический импульс, в том числе со стороны Аргентины».