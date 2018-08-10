Товарооборот между Россией и Аргентиной вырос на 15% за первые четыре месяца 2018 года 

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Аргентиной и Россией вырос за первые четыре месяца года на 15%. Об этом сообщил в четверг назначенный 20 июня посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"В прошлом году взаимный объем торговли составил менее $900 млн, но тем не менее вырос на 1,5%", — сказал он на пресс-конференции, приуроченной к передаче дипломатом верительных грамот аргентинскому руководству.
"С января по апрель он вырос более чем на 15%, поэтому мы считаем, что в этой сфере есть позитивная динамика, но ее безусловно нужно наращивать", — добавил он.
По словам посла, реализация обсуждаемых в настоящее время проектов могла бы значительно увеличить этот показатель. «Если представить, что они будет осуществлены в один прекрасный день, то товарооборот составил бы несколько миллиардов долларов. Россия готова, но для танго нужны двое», — отметил посол. По его словам, «некоторым проектам необходим политический импульс, в том числе со стороны Аргентины».
Говоря об обсуждаемых аргентинской и российской стороной проектах, посол упомянул интерес РЖД к строительству железной дороги до месторождения сланцевой нефти Vaca Muerta ("Вака муэрта") и планы Газпромбанка профинансировать строительство порта на реке Парана. «Планируемые инвестиции в первом проекте оцениваются в более чем 500 млн долларов, во втором — почти 200», — отметил посол.