Центральный паритетный курс юаня к доллару США ослаб на 78 базисных пунктов 

Пекин, 10 августа /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 10 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8395 юаня за доллар и ослаб на 78 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8317 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8826 юаня за евро, 6,1595 юаня за 100 иен, 0,87131 юаня за сянганский доллар, 8,7730 юаня за фунт стерлингов, 9,7476 рубля за юань.