Центральный паритетный курс юаня к доллару США ослаб на 78 базисных пунктов

Пекин, 10 августа / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 10 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8395 юаня за доллар и ослаб на 78 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8317 юаня за доллар.