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СМИ: почти 250 человек пострадали во время протестов в Румынии
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СМИ: почти 250 человек пострадали во время протестов в Румынии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В столичном Бухаресте во время антиправительственной протестной акции пострадали 247 человек. Об этом сообщает портал News.ro.
По данным издания, 247 участников акции протеста получили медицинскую помощь во время митинга, из них девять человек — представители жандармерии. Отмечается, что 16 человек были доставлены в больницы, в их числе четверо жандармов.
Информационное агентство Agerpres добавляет, что правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона протестующих.
Участники митинга требуют распустить действующее правительство и провести досрочные выборы.
В марте нынешнего года сообщалось, что в столкновениях с полицией в Каталонии пострадали более 50 человек.
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