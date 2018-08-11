СМИ: в результате акции протеста в Бухаресте пострадали 440 человек

ТАСС , 11 августа. 440 участникам антиправительственной манифестации в Бухаресте, в том числе 24 жандармам, была оказана медицинская помощь, 65 человек были доставлены в больницу. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Ранее агентство заявляло о 200 пострадавших в результате разгона манифестации на площади Виктории в Бухаресте.

Президент Румынии Клаус Йоханнис осудил разгон жандармами участников этой акции. Об этом глава государства написал в пятницу в Facebook.

"В подлинной демократии каждый человек имеет право протестовать, а насилие недопустимо, независимо от политических позиций, — подчеркнул он. — Я твердо осуждаю жестокое, совершенно непропорциональное по отношению к поведению большинства людей на площади Виктории вмешательство жандармерии. Попытка подавить волю людей насильственной реакцией сил правопорядка — это решение, заслуживающее осуждения. Министр внутренних дел должен срочно объясниться в связи с тем, как она [жандармерия] координировала события этим вечером".

10 августа вечером жандармерия при помощи гранат со слезоточивым газом и водометов разогнала антиправительственную манифестацию, в которой принимали участие десятки тысяч человек. Участники акции протеста, с которыми, по словам жандармов, смешались профессиональные организаторы беспорядков, и в настоящее время продолжают стычки с силами правопорядка на прилегающих улицах, где слышны взрывы петард и гранат со слезоточивым газом.

Живущие за границей румыны поддерживают правую оппозицию

Инициаторами антиправительственной акции протеста под лозунгом «Диаспора дома!» были румыны, которые живут и работают за рубежом. Они требуют отставки левоцентристского правительства в составе Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов, а также проведения досрочных выборов (то есть, ликвидации нынешнего парламентского большинства).

"Мы придем, чтобы бороться против коррупции и за правовое государство", — указывалось в тексте, размещенном организаторами в Facebook. «Мы боремся за то, чтобы демократия осталась в Румынии. Мы не позволим, чтобы в Румынии победили несправедливость, воровство и некомпетентность».

До сих пор, по различным данным, от 3 до 5 млн румын выехали на заработки за границу, главным образом, в западноевропейские страны. Многие из них утверждают, что покинули Румынию из-за коррупции, низких зарплат и отсутствия перспектив. Здесь считается, что живущие и работающие за рубежом румыны — это в основном электорат правой оппозиции. Так, на президентских выборах 2014 года Клаус Йоханнис одержал неожиданную победу, благодаря голосам диаспоры.

Политическая подоплека антиправительственного митинга

Многие эксперты однако отмечают, что большую часть участников акции протеста составляли не приехавшие из-за рубежа румыны, а местные жители. «Это политический митинг», — заявил в четверг телеканалу RTV лидер правящей СДП, спикер Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Ливиу Драгня , напомнив, что ее поддержали все оппозиционные партии — Национал-либеральная партия (НЛП), «Союз за спасение Румынии» и партия «Народное движение».

О проведении акции протеста было объявлено в социальных сетях около двух месяцев назад, однако ассоциации, подавшие заявки, отказались взять на себя ответственность за ее проведение и подписать соответствующий протокол с городскими властями. В среду Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии возбудило уголовное дело в отношении некоего Овидиу Гросу, который называл себя «подлинным организатором протеста диаспоры» и призывал к насилию во время этой акции. В четверг на пресс-конференции представители жандармерии предупредили, что силы охраны порядка «не потерпят гражданского неповиновения или насильственных действий».

В настоящее время в Румынии правоцентристский президент Йоханнис, вышедший из НЛП, сосуществует с левоцентристским парламентским большинством и правительством, в котором преобладают представители СДП. Это политическое противостояние приняло, главным образом, форму борьбы с коррупцией. За последние несколько лет румынские прокуроры отправили за решетку многочисленных чиновников и бизнесменов, в большинстве своем, социал-демократов. В свою очередь, лидеры СДП утверждают, что в реальности речь идет о злоупотреблениях управления, которое является инструментом политической борьбы в руках президента.