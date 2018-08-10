В Румынии более 200 человек пострадали в ходе акций протеста 

В Румынии свыше 200 участников акций протеста против политики правительства потребовалась медицинская помощь после столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.
По данным полиции, в 21:00 в Бухаресте к акции, в которой в целом участвует около 100 тысяч человек, присоединились радикальные элементы, а также футбольные фанаты. По всей видимости, они спровоцировали беспорядки. Полицейским пришлось применить водометы и гранаты со слезоточивым газом. Начались задержания.
Аналогичные акции проходят также в других городах Румынии. Инициаторами акций, как отмечает ТАСС, стали румыны, которые живут и работают в других странах. Манифестации прошли под лозунгом «Мы придем, чтобы бороться против коррупции и за правовое государство».