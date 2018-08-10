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МИД оценил попытки Госдепа «улучшить» отношения с Россией санкциями
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МИД оценил попытки Госдепа «улучшить» отношения с Россией санкциями 

Ридус 13 минут назад
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон с помощью санкций пытается побудить Россию «к более правильному поведению».
«В такой ситуации вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции — этот тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к более правильному поведению», — заявила Хезер Науэрт во время брифинга для журналистов.
Науэрт также отметила, что у США особый подход к каждой стране в вопросе санкций, а сами санкции назвала эффективным инструментом, передает RT.
На заявление Науэрт отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова
«Что же это за набор-то, «при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США»? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал», — написала Захарова в Фейсбуке.
Напомним, на днях Госдепартамент США сообщил, что 22 августа Вашингтон введет в действие новые санкции против России. В качестве предлога для такой меры было указано применение химоружия в городе Солсбери, где были отравлены двое российских и двое британских граждан. Ограничительные меры могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании «Аэрофлот» и ограничение американского экспорта. Кроме того, в Конгрессе США обсуждается возможность введения еще более жестких санкций, которые включали бы в себя, в том числе, ограничения для российских госбанков.
Как сообщал «Ридус», правительство Великобритании введение новых санкций США против России приветствовало, а в российском посольстве в Вашингтоне эти меры назвали «драконовскими». Российский рубль на фоне сообщений о новых санкциях существенно подешевел относительно доллара и евро, но скоро стало ясно, что Москва не согласится на требования США, даже если это приведет к полному краху ее экономики.
Ридус: последние новости
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