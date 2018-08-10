Сингапурская венчурная компания Golden Gate Ventures запустит криптофонд стоимостью $10 миллионов

10 августа — Прокомпинфо. Сингапурская венчурная компания Golden Gate Ventures заявила в пятницу, что она запустит фонд в размере $10 миллионов, чтобы инвестировать в запуск криптовалютных и блокчинговых технологий.

Фонд, называемый Lunex Ventures, будет инвестировать в компании ранней стадии во всем мире, такие как криптовалютные биржи и поставщики услуг безопасности.

Инвесторами в фонд станут состоятельные физические лица и семейные офисы.

Фонд входит в группу аналогичных предприятий, которые вкладывают средства в криптовалюты, опираясь на состоятельных частных лиц и финансовых компаний, которые появились за прошедший год. Такие фирмы частично заменили розничную базу инвесторов, что привело к стремительному росту биткойнов в 2017 году.

Цена самой большой и самой известной виртуальной валюты в мире более чем вдвое снизилась с максимума около $20,000 в конце прошлого года.