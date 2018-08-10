В МИД прокомментировали желание Госдепа «улучшить поведение» России 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Науэрт. Она сказала, что с Москвой нужно работать с помощью набора инструментов, одним из которых являются санкции. «Что же это за набор-то, „при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США“? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот „набор“ сработал», — высказала недоумение Захарова. Вашингтон пообещал ввести новые санкции 22 августа из-за приписываемой Москве причастности к отравлению в Великобритании Скрипалей. Россия неоднократно отвергала обвинения в свой адрес. После этого в МИД заявили, что Россия займется проработкой ответных мер. После сообщения о введении санкций курс рубля на валютных биржах упал. Котировки крупнейших российских компаний также снизились.