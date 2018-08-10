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Сторонники теории о плоской Земле собрались на конференции в Канаде
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Сторонники теории о плоской Земле собрались на конференции в Канаде 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В канадском городе Эдмонтон на международную конференцию собрались те, кто считает, что Земля плоская. Несколько десятков человек заплатили по 150 долларов за то, чтобы услышать выступления о том, что мы живем на огромном диске.
Согласно этой теории, Южного полюса не существует (на его месте — только лед), а Солнце и Луна расположены над огромным диском. Многовековой опыт мировой науки, посвященный изучению нашей планеты, конспирологи называют выдумкой.
Международная конференция о плоской Земле — мероприятие регулярное, отмечает телеканал «Россия 24». Так, в ноябре оно пройдет в США, а билеты, цена которых стартует с двухсот долларов, почти распроданы.
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