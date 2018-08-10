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Акция «Суперсемья»: теперь ходить в кино всей семьей не только приятно, но и выгодно!
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Акция «Суперсемья»: теперь ходить в кино всей семьей не только приятно, но и выгодно! 

Собака.ru 15 минут назад
Фото: Собака.ru
Нет ничего прекраснее, чем провести время с семьей! Сеть кинотеатров «Синема Парк» понимает это, и приглашает зрителей приходить в кино всей семьей: ведь благодаря акции «Суперсемья» — это не только приятно, но и выгодно!
А чтобы сделать это время еще более приятным, «Синема Парк» дарит скидку 20% при единовременной покупке 4-х билетов на один сеанс на одного взрослого и трех детей или двух взрослых и двух детей. В акции участвуют фильмы категории «0+», «6+» и 12+. Наслаждайтесь хорошим кино по детской цене!
Подробности акции можно узнать на официальном сайте кинотеатра.
Читайте также: «Синема парк» запускает новые карты лояльности для клиентов.
Фото: Архив «Синема Парк»
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