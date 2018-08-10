Когда курс доллара снова вернется к 63 рублям

Сегодня курс рубля может начать восстанавливать позиции после двухдневного обвала, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Первая эмоциональная реакция инвесторов на санкции спадает, однако этот фактор создает для финансового рынка значительную неопределенность в будущем.

Курс рубля падал в среду и четверг на фоне сообщений о новых санкциях США против России. Вчера рубль на Московской бирже рос выше 66 рублей за доллар, евро поднимался выше 77 рублей (рекорды с конца 2016 года и апреля 2018 года соответственно). Снижались фондовые индексы и падали котировки акций компаний, затрагиваемых санкциями. Вчера рынок реагировал на сообщение о расширении санкций США против России с 22 августа, анонсированное Госдепом США . Госдеп связал его с приписываемым России применением нервно-паралитического газа в марте в британском Солсбери. Российская сторона эти обвинения неоднократно отвергала. Госдеп пояснил, что на первом этапе расширения санкций будет запрещен экспорт в Россию товаров, используемых в обеспечении нацбезопасности (электронные устройства двойного назначения и их компоненты, испытательное и калибровочное оборудование для авиатехники, а также ограничены некоторые финансовые операции).

Второй этап санкций может вступить в силу через 90 дней после первого, он подразумевает гораздо более серьезные ограничения. Так, в него включается понижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение импорта и экспорта между РФ и США (за исключением продовольствия), а также запрет на полеты "Аэрофлота" в США. В Госдепе отмечают, что второй пакет санкций может быть введен, если Россия за эти три месяца не предоставит заверений об отказе от использования химического оружия и не согласится на инспекции экспертами ООН

В среду же рубль падал на фоне новостей о другом пакете санкций против России, предложенном американскими сенаторами. Одни из основных положений документа — усиление санкций против крупнейших российских госбанков, а также запрет на покупку новых выпусков российских ОФЗ. Торги на Мосбирже в среду открывались с показателя 63,53 рубля за доллар.

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, есть ряд нюансов, которые позволяют предположить непродолжительный характер распродаж на российском рынке.

"Анонсированные со стороны Конгресса и Госдепа антироссийские санкции явно конкурируют друг с другом. По всей видимости, Госдеп пытается перехватить инициативу сенаторов для решения внутриполитических целей", — допускает аналитик.

Более жесткий с точки зрения РФ закон конгрессменов может утерять актуальность и в итоге даже не будет рассмотрен, не исключает Нигматуллин.

Однако фактор санкций будет оказывать сильное влияние на курс рубля и динамику рублевого рынка еще в течение некоторого времени, которое потребуется инвесторам для оценки новых рисков, говорит аналитик УК "Альфа-капитал" Дарья Желаннова

"Самое важное в текущей ситуации — отсутствие негатива с точки зрения фундаментальных факторов. То, что сейчас происходит с курсом рубля — во многом результат эмоционального восприятия рынком новостей, которые провоцируют резкие движения курса рубля", — отмечает аналитик.

По мнению Желанновой, высока вероятность того, что рубль отыграет значительную часть потерь уже в обозримом будущем, если не будет новых внешних шоков. Санкции создают значительный уровень неопределенности, поскольку неизвестно, какие именно меры будут в итоге реализованы, добавляет она. В ближайшие дни рубль может стабилизироваться ниже отметки в 66 за доллар при сохраняющихся высоких ценах на нефть, полагает Желаннова.

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин не исключает, что уже сегодня курс доллара может опуститься к отметке 65 рублей, а на следующей неделе — вернуться в диапазон 63-64,5 рубля.

"Динамика курса будет в первую очередь зависеть от развития санкционной темы, изменения индекса доллара США и изменений цен на нефть", — говорит аналитик.