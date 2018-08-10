Самый рынок РФ пережил самые тревожные дни лета

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Обвал на рынке акций, который вошел в острую фазу еще в среду, в четверг продолжился. Под сильнейшую распродажу попали акции банков.

Бумаги ВТБ в моменте теряли более 7%. Что-то подобное последний раз происходило на рынке РФ в апреле, когда США ввели действительно болезненные санкции, практически отключив крупнейшего производителя алюминия "РусАл" от мировой торговли.

Весенний обвал быстро закончился, однако это был еще не конец. Акции Сбербанка , к примеру, опускались даже ниже апрельских минимумов. Но конец дня выдался куда более оптимистичным. Как и в апреле, нашлись инвесторы и спекулянты, которые с радостью купили резко подешевевшие активы. Так, по итогам торговой сессии акции Сбербанка выросли на 1,4%, а бумаги ВТБ смогли отыграть почти все потери и закрылись в минусе всего на 1,27%.

В плюсе торговались преимущественно частные компании. В частности, бумаги "НОВАТЭК" "ЛУКойл" , хотя и "Газпром" выглядел на фоне всеобщего ужаса вполне неплохо и прибавил по итогам дня 0,86%.

Стоит отметить, что с момента апрельского обвала именно эти два эмитента демонстрируют наилучшую динамику. Судя по всему, фонды и другие участники рынка выбрали эти частные компании в качестве объектов инвестирования, которые меньше других подвержены санкционным рискам. Потоки капитала устремились в эти бумаги, в результате тот же «НОВАТЭК» несколько раз обновил исторические минимумы.

Рубль Конечно, ни один обвал на российском рынке не обходится без рубля. Российская валюта в четверг потеряла еще около 2% и преодолела апрельские максимумы. Цифры уже просто пугающие.

Доллар под конец дня стоил 66,55 руб., единая европейская валюта — 76,78 руб.

И хотя акции банковского сектора смогли отскочить, рубль пока не думает отыгрывать потери, впрочем, как и облигации федерального займа. Доходности десятилетних ОФЗ завершили день на уровне 8,25%.

Как будут развиваться события на российском рынке дальше — сказать пока сложно. Вроде бы на акции банков нашлись покупатели, да и с точки зрения технического анализа были сформированы разворотные свечи.

Тем не менее многое будет зависеть от внешней конъюнктуры и действий властей США с их пресловутыми санкциями. Понятно, если Россию «отключат» от долларовой системы, это обернется тотальным крахом.

Однако далеко не факт, что американцы пойдут на этот шаг.