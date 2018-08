Чистый убыток News Corp по итогам 2017-18 фингода вырос в 2,2 раза 

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток медиахолдинга News Corp. по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 30 июня) составил 1,444 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении в 2,2 раза, говорится в отчетности холдинга.

Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 1,514 миллиарда долларов, что почти в 2 раза больше по сравнению со значением прошлого года. Чистый убыток на акцию составил 2,6 доллара против убытка годичной давности в 1,27 доллара. Выручка при этом выросла на 11% — до 9,024 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала финансового года чистый убыток сократился на 16,3%, до 355 миллионов долларов. Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 371 миллион долларов, что на 13,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Чистый убыток на акцию составил 0,64 доллара против убытка предыдущего фингода в 0,74 доллара. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,08 доллара при прогнозе прибыли в 0,06 доллара. Выручка поднялась на 29% — до 2,693 миллиарда долларов.

Финансовые результаты учитывают сделку News Corp с австралийской телекоммуникационной Telstra, в апреле текущего года компании объединили свои равные доли в Foxtel и 100% долю News Corp в FOX SPORTS Australia, в результате сделки образовалась новая компания Foxtel. В образованной компании News Corp владеет долей 65%, а Telstra — оставшимися 35%. Финрезультаты Foxtel учитываются в отчетности News Corp с четвертого квартала.

Годовой убыток компания объясняет списанием ненадежных активов, в основном за счет 998 миллионов долларов, которые относятся к сделке Foxtel и FOX SPORTS Australia, и 165 миллионов, относящихся к News America Marketing, а также убытками в 337 миллионов долларов по вышеупомянутой сделке и 237 миллионов, связанных с принятием в декабре прошлого года налоговой реформы в США.

Медиахолдинг News Corporation основан в 1979 году Рупертом Мердоком. Медиамагнату принадлежат газеты The Wall Street Journal The Times , The Sun и New York Post, телеканал Fox News и телекомпания 20th Century Fox, а также ряд спутниковых операторов и информационное агентство Dow Jones.