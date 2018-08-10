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Бумаги металлургов РФ сегодня могут оказаться под двойным ударом
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Бумаги металлургов РФ сегодня могут оказаться под двойным ударом 

Прайм 40 минут назад
Рынок акций по итогам четверга вырос на 0,7%, уйдя выше 2300 пунктов. Впрочем, эта отметка уже перестала быть сильно значимой, поскольку диапазон вокруг нее хорошо проторгован.
Даже 1,4% прибавил Сбербанк, который, впрочем, так и не смог уйти выше 200 рублей. Акции Сбера продолжают оставаться в нисходящем тренде, и новый подход к отметке 180 рублей высоковероятен.
С одной стороны, трейдеры начали осознавать, что грядущие санкции не так страшны, как казались ранее, да и сама информация про санкции стала все-таки формальным поводом для падения после того, как рынок неоднократно не мог подойти к историческим максимумам. С другой стороны, фондовые активы, прежде всего акции экспортеров, питались поддержкой падающего рубля, который вчера обвалился на 1,6%.
Российская валюта подошла к сильному сопротивлению 67 руб за доллар, и для его пробития нужен новый негатив. Поэтому очень вероятно, что сегодня мы увидим коррекционный отскок в паре доллар-рубль в район 65,7-66. В том числе росту рубля будет способствовать закрытие шортов перед выходными.
Если этот сценарий оправдается, то акции экспортеров перестанут получать поддержку в виде слабеющего рубля. Более того, вчера по СМИ прошла информация, что помощник президента Андрей Белоусов предложил изъятие допдоходов металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на сумму до 500 млрд рублей в год, поскольку те платят налоги меньше, чем нефтегазовый сектор. Вероятность прохождения этой инициативы намного больше, чем принятие санкций в том виде, в котором они были предложены. Поэтому бумаги металлургов сегодня могут оказаться под двойным ударом.
Не радует и падающая нефть, которая оказалась вовлечена в торговый конфликт между Штатами и Китаем. В нынешних условиях «черное золото» будет более сильно реагировать на негативные новости, что не добавит привлекательность рублевым активам.
Поэтому особых поводов для оптимизма и среднесрочных покупок мы не видим. Лучшей тактикой на ближайшие дни будет следовать за рынком, динамику которого во многом определят нерезиденты.
Прайм: последние новости
Силуанов: Экономика РФ стала гораздо устойчивее к внешним шокам Сбербанк на этой неделе наблюдает низкий уровень спроса на обмен валюты, до $20 млн в день Биржи АТР в основном снижаются на торговых опасениях
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