Ещё
Commonwealth Bank of Australia выпустит первые облигации на базе блокчейна
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.62
76.46
76.89
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
71.68
+0.15 Золото
1206.77
–0.16 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1461
–0.0194
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Commonwealth Bank of Australia выпустит первые облигации на базе блокчейна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) уполномочил австралийский банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) на выпуск первых в мире облигаций на базе технологии блокчейн, говорится в совместном пресс-релизе банков.
"CBA уполномочен стать единственным организатором первых в мире облигаций, которые будут выпускаться, распределяться, передаваться и управляться с использованием технологии распределенного реестра", — отмечают ВБ и CBA.
Новый долговой инструмент на базе блокчейна получит название «bond-i». Он будет запущен после проведения консультаций с широким кругом инвесторов, которые проявляют к нему большой интерес. Платформа блокчейн для «bond-i» была разработана Центром передовых технологий CBA Blockchain.
"У технологии блокчейн есть потенциал для оптимизации процессов, происходящих между многочисленными посредниками и агентами рынка долгового капитала. Она может помочь упростить привлечение капитала и торговлю ценными бумагами, повысить эффективность работы и усилить регулятивный надзор", — пишет ВБ.
Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
Всемирный банк работает на рынках долгового капитала на протяжении 70 лет и ежегодно выпускает облигации в размере от 50 до 60 миллиардов долларов. Банк первым в мире выпустил электронную облигацию (e-bond) в январе 2000 года.
Последние новости
Как Россия может ответить на новые санкции США Заболевшая раком жена Асада обратилась к сирийцам Америка доизолировалась. Русский газ в Китае и китайский атом в Турции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионерам запретят продавать квартиры274
ЦБ прокомментировал падение рубля130
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться602
Стоит ли срочно покупать доллары47
Российские банкоматы оказались под угрозой9
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
00:46
ЦБ прокомментировал падение рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение