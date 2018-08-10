Commonwealth Bank of Australia выпустит первые облигации на базе блокчейна

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости Всемирный банк (ВБ) уполномочил австралийский банк Commonwealth Bank of Australia (CBA) на выпуск первых в мире облигаций на базе технологии блокчейн, говорится в совместном пресс-релизе банков.

"CBA уполномочен стать единственным организатором первых в мире облигаций, которые будут выпускаться, распределяться, передаваться и управляться с использованием технологии распределенного реестра", — отмечают ВБ и CBA.

Новый долговой инструмент на базе блокчейна получит название «bond-i». Он будет запущен после проведения консультаций с широким кругом инвесторов, которые проявляют к нему большой интерес. Платформа блокчейн для «bond-i» была разработана Центром передовых технологий CBA Blockchain.

"У технологии блокчейн есть потенциал для оптимизации процессов, происходящих между многочисленными посредниками и агентами рынка долгового капитала. Она может помочь упростить привлечение капитала и торговлю ценными бумагами, повысить эффективность работы и усилить регулятивный надзор", — пишет ВБ.

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Всемирный банк работает на рынках долгового капитала на протяжении 70 лет и ежегодно выпускает облигации в размере от 50 до 60 миллиардов долларов. Банк первым в мире выпустил электронную облигацию (e-bond) в январе 2000 года.