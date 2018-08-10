Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,26%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов энергетики, промышленности и сырья.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 упал на 0,26%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Metcash Ltd (AX:MTS), которые подорожали на 0,100 п. (3,80%), закрывшись на отметке в 2,730. Котировки Infigen Energy (AX:IFN) выросли на 0,020 п. (3,51%), завершив торги на уровне 0,590. Бумаги A2 Milk Company Ltd (AX:A2M) выросли в цене на 0,330 п. (3,51%), закрывшись на отметке 9,730.

Лидерами падения стали акции James Hardie Industries (AX:JHX), цена которых упала на 1,770 п. (7,62%), завершив сессию на отметке 21,450. Акции Sims Metal Management Ltd (AX:SGM) поднялись на 0,720 п. (4,25%), закрывшись на уровне 16,220, а G8 Education Ltd (AX:GEM) снизились в цене на 0,085 п. (3,51%) и завершили торги на отметке 2,335.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (623) превысило количество закрывшихся в плюсе (578), а котировки 361 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, упал на 11,45% до отметки 9.671, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,41%, или 5,00, достигнув отметки $1.214,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,21%, или 0,14, до $66,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,18%, или 0,13, до отметки $71,94 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,61% до 0,7328, а котировки AUD/JPY упали на 0,67%, достигнув отметки 81,35.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 95,87.