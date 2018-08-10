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Рубль снижается к доллару
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Курс рубля в начале торгов снижается к доллару
RT на русском
1 час назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 25 копеек — до 66,91 рубля.
Курс евро упал на 20 копеек, составив 76,74 рубля.
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